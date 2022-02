Covid, Albertini (Igd): “In 2021 bene ingressi in centri commerciali, da Omicron frenata” (Di venerdì 25 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Nel 2021 a partire da giugno, cadute le principali restrizioni che ci hanno duramente colpiti, fino a dicembre abbiamo avuto riscontri positivi dal punto di vista dei visitatori nei centri commerciali, recuperando l’85% circa degli ingressi rispetto allo stesso periodo del 2019. A livello di vendita per gli operatori dei centri commerciali il dato è ancora migliore, con uno scontrino medio che è cresciuto a due cifre, fenomeno che avevamo già visto nel 2020. E abbiamo quindi una sostanziale parità di vendite/operatori nei nostri centri commerciali”. Così, intervistato da Adnkronos/Labitalia, Claudio Albertini, amministratore delegato Igd Siiq, tra i principali player in Italia nella proprietà e gestione di ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 25 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Nela partire da giugno, cadute le principali restrizioni che ci hanno duramente colpiti, fino a dicembre abbiamo avuto riscontri positivi dal punto di vista dei visitatori nei, recuperando l’85% circa deglirispetto allo stesso periodo del 2019. A livello di vendita per gli operatori deiil dato è ancora migliore, con uno scontrino medio che è cresciuto a due cifre, fenomeno che avevamo già visto nel 2020. E abbiamo quindi una sostanziale parità di vendite/operatori nei nostri”. Così, intervistato da Adnkronos/Labitalia, Claudio, amministratore delegato Igd Siiq, tra i principali player in Italia nella proprietà e gestione di ...

