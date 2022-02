Cesare Cremonini | «Il ragazzo del futuro»

Advertising

SkyTG24 : Cesare Cremonini, La Ragazza del Futuro è dignità, abbracci e poesia - alaffranchi : Il compito di un artista, il valore di un album, la morte del padre e i murales nati dal disco. Il nuovo album di… - CremoniniCesare : #LaRagazzaDelFuturo progetto umano e collettivo. - RadioOlbiaWeb : Adesso in onda Cesare Cremonini - Figlio di un re - GammaStereoRoma : Cesare Cremonini - Le tue parole fanno male -

Ultime Notizie dalla rete : Cesare Cremonini

Un paradosso, o forse un sofisma aristotelico, che ha portatoa comporre un album tra i più belli della carriera, in quanto vecchio stile: 10 canzoni che vanno (o andrebbero) ..."La ragazza del futuro" non è solo il nuovo album di, in uscita da venerdì 25 febbraio, ma una visione in cui tutti possono rispecchiarsi. È il futuro che scalpita e che ci vuole uniti quando il mondo trema. È proprio dalle paure più ...Si alza appena, quando racconta i suoi chiaroscuri. È un gesto sottile e bambino che introduce al mondo tutta la grazia di Cesare Cremonini. Lui, il ragazzo che nel 1999 mostrò al mondo una luce ...Nello speciale anche interviste esclusive a Cesare Cremonini, Gianni Morandi, Luca Carboni e tanti altri amici di Lucio. In esclusiva per i nostri lettori, dall’1 marzo si potrà ascoltare anche ...