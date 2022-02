C’è tempo fino al 30 marzo 2022 per svolgere la formazione in materia d’inclusione per tutti i docenti (non di sostegno) – Corso online accreditato (Di venerdì 25 febbraio 2022) Corso online accreditato per la formazione (17 ore) dei docenti non di sostegno in materia d’inclusività e gestione degli alunni con disabilità, conforme alle indicazioni contenute nella Legge di Bilancio 2021 e nel recente D.M. 188/21 L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 25 febbraio 2022)per la(17 ore) deinon diind’inclusività e gestione degli alunni con disabilità, conforme alle indicazioni contenute nella Legge di Bilancio 2021 e nel recente D.M. 188/21 L'articolo .

Advertising

vaticannews_it : #24febbraio #Ucrainarussia #Parolin: chi ha in mano i destini del mondo ci risparmi dagli orrori della guerra. 'C'è… - UffiziGalleries : C'è stato un tempo in cui Arlecchino andava in scena agli #Uffizi! La commedia dell’arte offriva spettacoli comici,… - romeoagresti : Per #Dybala, che ha avvertito un indurimento muscolare al flessore, c’è la sensazione che si sia fermato in tempo.… - paoloferrarelli : RT @Etruria72: Oggi in Italia non c'é nessuno partito che difende gli interessi della gente perbene! Ma allora quanto tempo occorra ancora,… - zephira_137 : RT @artebenessere: Ovviamente tenete conto che, andando via la luce, il freezer si fermerà e tutta la roba congelata andrà in malora. Chi p… -

Ultime Notizie dalla rete : C’è tempo Avvocati Cassazionisti: la proroga che non c'è - Podcast Altalex