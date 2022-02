Calciomercato Torino | Joao Pedro o Simeone per il post Belotti

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Ilriflette: in caso di addio di, in pole. Le ultime sulgranata Ilinizia a prepararsi e a fare i conti con il possibile addio di capitan. Come sostituirlo? Tuttosport fa il punto della situazione. Il club, riferisce il quotidiano, vuole un attaccante di peso ed esperienza, nessuna intenzione di puntare su un giovane o su una scommessa. In pole ci sarebbero due giocatori del Cagliari:e Giovanni. Al primoo della lista di Ivan Juric ci sarebbe l’argentino, che il tecnico croato conosce già e che riflette il profilo del giocatore che va cercando: buone doti da opportunista, freddezza sotto ...

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Torino

Sullo stesso argomento Juventus La Juve alla finestra per Pogba Lo stesso che comprende la Juve: a Torino restano alla finestra nell'attesa che la partenza di Paul possa essere ... Il rapporto con i Red Devils è ormai fragile: per i bianconeri è un'opportunità di mercato, ma solo ad alcune condizioni ...