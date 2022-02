Calciomercato Juventus, perché Bernardeschi non ha ancora rinnovato? (Di venerdì 25 febbraio 2022) Tra i giocatori della Juventus in scadenza di contratto a giugno troviamo anche Bernardeschi; ecco perché l’esterno non ha ancora rinnovato. Se Dybala è, per ovvi motivi, il giocatore più importante da rinnovare, la Juventus non può non tenere in considerazione altre situazioni decisamente complicate; stiamo parlando, ad esempio, di quella di Bernardeschi. L’esterno azzurro non ha ancora prolungato la sua avventura in bianconero e il motivo sembra essere l’interesse di ben tre squadre. Scopriamo di quale club si tratta. LaPresseFuori per infortunio, Bernardeschi è un giocatore fondamentale per la Juventus; Allegri, infatti, lo ritiene indispensabile per la sua capacità di dare equilibrio tra i reparti e aiutare la fase ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 25 febbraio 2022) Tra i giocatori dellain scadenza di contratto a giugno troviamo anche; eccol’esterno non ha. Se Dybala è, per ovvi motivi, il giocatore più importante da rinnovare, lanon può non tenere in considerazione altre situazioni decisamente complicate; stiamo parlando, ad esempio, di quella di. L’esterno azzurro non haprolungato la sua avventura in bianconero e il motivo sembra essere l’interesse di ben tre squadre. Scopriamo di quale club si tratta. LaPresseFuori per infortunio,è un giocatore fondamentale per la; Allegri, infatti, lo ritiene indispensabile per la sua capacità di dare equilibrio tra i reparti e aiutare la fase ...

Advertising

DiMarzio : #Juventus, il retroscena su #Rovella: a gennaio i bianconeri hanno provato a riportarlo a Torino ?? - gilnar76 : Calciomercato Juve: Cherubini a sorpresa. Chi può arrivare in attacco #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead… - UBrignone : RT @tempoweb: James Pallotta torna a parlare: 'Con me la Roma era al vertice, ma la Juventus faceva dei giochini... ' #asroma #iltempoquoti… - CalcioOggi : Calciomercato Conte-Tottenham. strappo scongiurato; Juventus su Renan Lodi - Eurosport IT - calciomercatoit : ????#Juventus, missione in Champions: sondaggi avviati per #RenanLodi -