Blessin: «Salvezza ancora possibile, qui per tenere il Genoa in Serie A»

Le parole del tecnico rossoblu dopo il pari con l'Inter Alexander Blessin a Sky Sport dopo Genoa-Inter. Le sue parole: «Nella prima mezz'ora abbiamo fatto molto bene e avremmo potuto anche segnare un gol. Negli ultimi venti minuti ci siamo visti costretti a difendere la nostra porta, ma sono rimasto impressionato dalla mia squadra. Dopo ogni partita dico che la Salvezza è ancora possibile, vedremo quanti punti riusciremo a fare nelle prossime gare: sono venuto qui per mantenere il Genoa in Serie A. Abbiamo commesso degli errori e perso troppi palloni specialmente nel secondo tempo, c'è ancora tanto da lavorare».

