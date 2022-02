Associazioni e cittadini scendono in piazza ad Anzio: “Il silenzio è mafia” (Di venerdì 25 febbraio 2022) Anzio – Una manifestazione per dire “no” alla mafia e a chi resta in silenzio. E’ l’iniziativa organizzata per la mattina domani, sabato 26 febbraio, dai cittadini e dalle Associazioni di Anzio. L’appuntamento è in piazza Pia. “Le notizie degli ultimi giorni, riportate anche dai media nazionali, hanno investito le città del litorale portando alla luce pericolose infiltrazioni dei clan. Ma Anzio e Nettuno non sono questo”, spiega Bruno Astorre, senatore e segretario dem della Regione Lazio. “Aderisco a questa importante iniziativa – ha detto – per far sentire anche la mia voce: il silenzio è mafia”. Alla manifestazione parteciperà anche Gianpiero Cioffredi, presidente dell’Osservatorio per la Sicurezza e la Legalità ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 25 febbraio 2022)– Una manifestazione per dire “no” allae a chi resta in. E’ l’iniziativa organizzata per la mattina domani, sabato 26 febbraio, daie dalledi. L’appuntamento è inPia. “Le notizie degli ultimi giorni, riportate anche dai media nazionali, hanno investito le città del litorale portando alla luce pericolose infiltrazioni dei clan. Mae Nettuno non sono questo”, spiega Bruno Astorre, senatore e segretario dem della Regione Lazio. “Aderisco a questa importante iniziativa – ha detto – per far sentire anche la mia voce: il”. Alla manifestazione parteciperà anche Gianpiero Cioffredi, presidente dell’Osservatorio per la Sicurezza e la Legalità ...

