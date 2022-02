Alex Belli assente in studio al Grande Fratello Vip: l’annuncio di Alfonso Signorini e il motivo dell’assenza (Di venerdì 25 febbraio 2022) Al Grande Fratello Vip, dopo essere stato protagonista di numerose dinamiche, fa rumore questa sera l’assenza di Alex Belli in studio. Uscito dalla Casa nella scorsa puntata dopo una settimana di permanenza, l’attore non è presente stasera in puntata come spiega Alfonso Signorini. Rivolgendosi a Delia Duran e ai concorrenti, il conduttore parla della sua assenza e svela dove si troverebbe in questo momento. Alex Belli assente nello studio del GF Vip: l’annuncio di Signorini Nella puntata del Grande Fratello Vip in onda questa sera c’è una grandissima assenza che si è fatta sentire. Dopo essere stato protagonista negli ultimi mesi nel ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 25 febbraio 2022) AlVip, dopo essere stato protagonista di numerose dinamiche, fa rumore questa sera l’assenza diin. Uscito dalla Casa nella scorsa puntata dopo una settimana di permanenza, l’attore non è presente stasera in puntata come spiega. Rivolgendosi a Delia Duran e ai concorrenti, il conduttore parla della sua assenza e svela dove si troverebbe in questo momento.nellodel GF Vip:diNella puntata delVip in onda questa sera c’è una grandissima assenza che si è fatta sentire. Dopo essere stato protagonista negli ultimi mesi nel ...

