Alberto Matano pronto a sposare il suo compagno: "Sessualità? Mai avuto limiti nella mia vita" (Di venerdì 25 febbraio 2022) Alberto Matano pronto a sposare il suo compagno ma non a diventare genitore, per quello forse ormai ha perso il treno giusto. Questo è il succo delle poche rivelazioni personali che il giornalista e conduttore de La vita in Diretta ha voluto fare in un'interessante e profonda intervista rilasciata a Il Corriere a firma di Michela Proietti. Non è la prima volta che il conduttore parla della sua Sessualità e, in particolare, proprio dal suo studio di Rai1 lo abbiamo visto difendere i diritti civili portando avanti la sua storia personale ma senza mai scendere nei meandri del gossip e del pettegolezzo. Anche in questa lunga intervista ha fatto lo stesso rivelando di non amare le etichette nella vita privata e di aver sempre custodito ...

