Alberto Matano: "ho un compagno e vorrei sposarmi" (Di venerdì 25 febbraio 2022) Alberto Matano ha rivelato di avere un compagno con cui potrebbe sposarsi: il giornalista non ha rivelato l'identità del suo fidanzato Sempre geloso della sua vita privata, Alberto Matano ha svelato di avere un compagno ma non ha voluto rivelarne l'identità: il conduttore de La Vita in diretta ne ha parlato nel corso di un'intervista concessa a 7, settimanale del Corriere della Sera. Il giornalista, che ha 49 anni, è pronto per il matrimonio ma ritiene che sia tardi per avere figli. Lo scorso ottobre, dopo l'affossamento del DDL Zan, Alberto Matano ha fatto coming out in diretta televisiva. Dopo aver mandato in onda un servizio su alcuni episodi di omofobia, il giornalista ha detto: "Vi devo dire che storie come …"

