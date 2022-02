Vaccini: Camera conferma fiducia al governo, 372 sì (Di giovedì 24 febbraio 2022) La Camera conferma la fiducia al governo sul decreto legge relativo all'obbligo vaccinale per gli over 50 con 372 voti a favore e 46 contrari. . 24 febbraio 2022 Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 24 febbraio 2022) Lalaalsul decreto legge relativo all'obbligo vaccinale per gli over 50 con 372 voti a favore e 46 contrari. . 24 febbraio 2022

Advertising

Agenzia_Ansa : VIDEO | Attacco nei confronti del ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D'Incà nell'Aula della Camera… - tiber_h : RT @73deva73: Vaccini: Camera conferma fiducia al governo, 372 sì - Ultima Ora - ANSA. Ma #Mattarella non aveva detto che il #Parlamento do… - iconanews : Vaccini: Camera conferma fiducia al governo, 372 sì - 73deva73 : Vaccini: Camera conferma fiducia al governo, 372 sì - Ultima Ora - ANSA. Ma #Mattarella non aveva detto che il… - Adriana02749578 : La Camera dei Deputati ????ha approvato oggi il obbligo vaccinale per over 50. #vaccini #COVID19 @Palazzo_Chigi ????… -