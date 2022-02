«Una guerra mondiale al momento non è da escludere» (Di giovedì 24 febbraio 2022) In Ucraina è guerra. Le truppe russe in queste ultime ore continuano ad avanzare ed hanno preso il controllo dell'aeroporto internazionale Antonov di Hostomel, a un quarantina di chilometri da Kiev. La popolazione è stata invitata a recarsi nei rifugi antiaerei.L'Ucraina ha reso noto che la Russia ha effettuato 203 attacchi dall'inizio della giornata in quasi l'intero territorio nazionale. Il bilancio delle vittime è di almeno 40 soldati ucraini morti e decine di feriti. Un continuo crescere della tensione che fa ipotizzare anche ad uno socntro militare che possa uscire dall'Ucraina coinvolgendo la Nato. C’è il rischio che la guerra in Ucraina possa diventare mondiale? «È chiaro che quello che ha fatto Putin oltre ad essere gravissimo è una minaccia diretta non soltanto all’Ucraina ma anche al sistema di sicurezza sia europeo che ... Leggi su panorama (Di giovedì 24 febbraio 2022) In Ucraina è. Le truppe russe in queste ultime ore continuano ad avanzare ed hanno preso il controllo dell'aeroporto internazionale Antonov di Hostomel, a un quarantina di chilometri da Kiev. La popolazione è stata invitata a recarsi nei rifugi antiaerei.L'Ucraina ha reso noto che la Russia ha effettuato 203 attacchi dall'inizio della giornata in quasi l'intero territorio nazionale. Il bilancio delle vittime è di almeno 40 soldati ucraini morti e decine di feriti. Un continuo crescere della tensione che fa ipotizzare anche ad uno socntro militare che possa uscire dall'Ucraina coinvolgendo la Nato. C’è il rischio che lain Ucraina possa diventare? «È chiaro che quello che ha fatto Putin oltre ad essere gravissimo è una minaccia diretta non soltanto all’Ucraina ma anche al sistema di sicurezza sia europeo che ...

