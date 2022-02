Un Posto al Sole, anticipazioni 25 febbraio: Rossella teme Virginia (Di giovedì 24 febbraio 2022) Un Posto al Sole, anticipazioni della puntata di venerdì 25 febbraio: Rossella teme la presenza di Virginia. Cosa succederà? L’arrivo inaspettato di Virginia ha immediatamente scombussolato le certezze di Riccardo. Il ragazzo, vedendola arrivare, ha perso tutta la brillantezza che di solito lo contraddistingue. Quali saranno le ripercussioni nella sua vita e quella di Rossella adesso che Virginia lavorerà con loro ogni giorno al San Filippo? Virginia sorride beffardamente a Riccardo (via screenshot)Il momento del ritorno di Virginia, poi, è combaciato con quello dell’addio di Corrado che è stato trasferito a Roma. Una situazione molto particolare che ha visto ... Leggi su vesuvius (Di giovedì 24 febbraio 2022) Unaldella puntata di venerdì 25la presenza di. Cosa succederà? L’arrivo inaspettato diha immediatamente scombussolato le certezze di Riccardo. Il ragazzo, vedendola arrivare, ha perso tutta la brillantezza che di solito lo contraddistingue. Quali saranno le ripercussioni nella sua vita e quella diadesso chelavorerà con loro ogni giorno al San Filippo?sorride beffardamente a Riccardo (via screenshot)Il momento del ritorno di, poi, è combaciato con quello dell’addio di Corrado che è stato trasferito a Roma. Una situazione molto particolare che ha visto ...

