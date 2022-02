Ucraina, tre ipotesi su come finirà la guerra (Di giovedì 24 febbraio 2022) Una valanga, quando la vedi partire, pare solo una palla di neve, ma poi diventa sempre più grande e continua ad autoalimentarsi fino a travolgere un’intera valle. Quello a cui stiamo assistendo è una valanga, partita nel novembre 2021, quando la Russia iniziò a schierare truppe ai confini dell’Ucraina e divenne ben visibile il 17 dicembre, quando Putin pose le sue condizioni per la pace, chiedendo, di fatto, un disarmo unilaterale del fianco orientale della Nato (il “suo” ex Patto di Varsavia) e un impegno formale a non ammettere l’Ucraina nell’Alleanza. Poi si è alimentata da sola. Una volta che le condizioni sono state poste e la Nato, come era comprensibile, ha risposto negativamente, il presidente Vladimir Putin non avrebbe potuto ritirare le truppe, senza perdere la faccia con il suo popolo e con il mondo. E così le forze alla ... Leggi su nicolaporro (Di giovedì 24 febbraio 2022) Una valanga, quando la vedi partire, pare solo una palla di neve, ma poi diventa sempre più grande e continua ad autoalimentarsi fino a travolgere un’intera valle. Quello a cui stiamo assistendo è una valanga, partita nel novembre 2021, quando la Russia iniziò a schierare truppe ai confini dell’e divenne ben visibile il 17 dicembre, quando Putin pose le sue condizioni per la pace, chiedendo, di fatto, un disarmo unilaterale del fianco orientale della Nato (il “suo” ex Patto di Varsavia) e un impegno formale a non ammettere l’nell’Alleanza. Poi si è alimentata da sola. Una volta che le condizioni sono state poste e la Nato,era comprensibile, ha risposto negativamente, il presidente Vladimir Putin non avrebbe potuto ritirare le truppe, senza perdere la faccia con il suo popolo e con il mondo. E così le forze alla ...

