Ucraina, le sirene suonano nel centro di Kiev dopo l'invasione russa (Di giovedì 24 febbraio 2022) Le sirene che suonano nel centro di Kiev per informare gli ucraini dell'avvenuta invasione russa. Questa era la situazione nel centro della capitale Ucraina questa mattina. La città si è svegliata quando già da alcune ore andavano avanti le operazioni delle truppe russe, che sono entrate nel paese da quattro punti diversi e hanno attaccato cinque aeroporti della capitale oltre a una ventina di altre città. Quell'invasione su larga scala lungamente pronosticata e che Vladimir Putin con un messaggio preregistrato ha giustificato come "un'operazione militare per demilitarizzare e denazificare l'Ucraina".

