Ucraina, il calcio si ferma: campionato sospeso. Il comunicato

A causa del recente attacco della Russia, la Federazione Ucraina ha deciso di sospendere il campionato All'alba di questa mattina, giovedì 24 febbraio, la Russia ha lanciato un attacco multiplo all'Ucraina con dei bombardamenti ad alcune città del Paese. Immediata è arrivata anche la risposta della Federazione calcistica Ucraina che ha disposto la sospensione del campionato. IL comunicato – «A causa dell'imposizione della legge marziale in Ucraina, il campionato ucraino è stato sospeso».

