Traffico influenze | Amara rinviato a giudizio a Roma

Ultime Notizie dalla rete : Traffico influenze Traffico di influenze illecite, Amara rinviato a giudizio: 'Pagò l'ex poliziotto Paradiso per la sua mediazione con ambienti istituzionali' L'avvocato Piero Amara , ex consulente legale dell'Eni, è stato rinviato a giudizio a Roma per traffico di influenze illecite . Per lo stesso reato il gup della Capitale ha mandato a processo anche Filippo Paradiso , ex poliziotto in servizio presso i palazzi istituzionali, fissando la prima ...

Traffico influenze, rinviati a giudizio Pietro Amara e l'ex poliziotto Filippo Paradiso "Ho lavorato con Rocco Buttiglione , Paolo Bonaiuti , Saverio Romano , Mario Catania, Nunzia De Girolamo, Maurizio Martin a (...) Con il governo Conte sono stato assegnato alla segreteria del ministro ...

