SKY- Olivera vicinissimo al Napoli Le ultime su Mertens e Origi Elmas e Ounas…

Leggi su napolipiu

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Mathiassarà il nuovo terzino del. Affare con il Getafe quasi chiuso restano da limare lecose. Luca Marchetti esperto di calciomercato delle reti SKY, ha parlato dei movimenti delai microfoni di Marte Sport Live. “Arriva un nuovo terzino destro? Per ora, c’è Kevin Malcuit. Ilha altre esigenze, su tutti il terzino sinistro ed il sostituto di Lorenzo Insigne. Da capire cosa succederà anche relativamente ad altre cessioni importanti. Mathiasal 90% è il terzino scelto per il futuro? Anche più del 90%. La trattativa era in via di definizione già a gennaio, quando si è cercato di anticipare un arrivo già certo per luglio”. Marchetti ha poi aggiunto: “interessato a Divock? Potrebbe interessare, ...