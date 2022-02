Salvatore di Uomini e Donne | chi è | età | che lavoro faceva

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Su Canale 5 è in corso la puntata didi oggi, 24 febbraio 2022. Varie dame e cavalieri sono stati sotto i riflettori, chi giovane come Luca Salatino, chi più grande con Diego e Armando. Ora, però, è il turno degli over: Maria De Filippi chiama così al centro dello studio, un signore davvero simpatico, che subito scatena molto ilarità con i suoi modi gioviali.inizia con il raccontare la sua storia che non è per nulla semplice: è stato sposato, infatti, con una donna che aveva ben 15 anni più di lui.di: la storia Si presenta e subito appare simpatico: dice di essere un amante dellee di essere una persona ancora molto attiva. Questo è, un uomo di circa 75 anni ...

- AdaMggre : Mio nonno paterno se andasse a Uomini e donne sarebbe un Salvatore 2. #uominiedonne

Salvatore cavaliere del trono over di Uomini e Donne, ha settantasette anni, altezza e peso non disponibile ed ha occhi castani e capigliatura bianca. Ha lavorato in una fonderia in Svizzera.