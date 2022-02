Russia-Ucraina | è guerra

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Nella notte Putin ha ordinato l’invasione dell’: l’operazione è stata denominata “smilitarizzazione e denazificazione”. Sono le notizie che non vorresti mai ascoltare, soprattutto al risveglio, quando preghi che dinanzi a te ci sia una giornata di serenità e di pace. Putin ha dichiarato che l’invasione di terra delle forze russe si sarebbe resa necessaria a causa Il Blog di Giò.

"Chiunque tenti di crearci ostacoli e interferire insappia che larisponderà con delle conseguenze mai viste prima. Siamo preparati a tutto. Spero di essere ascoltato", ha detto Putin."Il Governo italiano condanna l'attacco dellaall'. È ingiustificato e ingiustificabile. L'Italia è vicina al popolo e alle istituzioni ucraine in questo momento drammatico. Siamo al lavoro con gli alleati europei e della NATO per ...Quelle adottate ieri colpiscono 555 persone e 52 entita' (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 24 feb -"Condanniamo con la massima fermezza l'aggressione militare senza precedenti della Russia cont ...Paura sui mercati internazionali dopo l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Mentre la Borsa di Mosca sospende tutti gli scambi, i future sui listini di Wall Street sono ...