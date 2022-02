Putin | «Abbiamo fatto quello che dovevamo fare»

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Ore 17.30 - Parla VladimirVladimirha parlato poco fa alla stampa. «In Ucrainache- ha detto il Presidente russo - So che ci saranno delle sanzioni economiche contro di noi ma non possono escluderci dal sistema economico mondiale».

Ultime Notizie dalla rete : Putin Abbiamo

Allo stesso tempo,anche visto che la questione Ucraina ha latitudine e longitudine ... a poche settimane dalla solenne dichiarazione congiunta firmata a Pechino dai presidenti Vladimire ...Ucraina, morti e bombe:la guerra in Europa. Cosa sta succedendo 'Propongo di dare ai ... 'Sta suggerendo di iniziare a negoziare?' replica glaciale, con l'altro che inizia a balbettare. '...La condanna unanime dell'Occidente. La minaccia di Putin: "Non intervenite". Bombardamenti in diverse città, anche a Leopoli. L'invito alla popolazione: "Rifugiatevi in sottopassi e bunker". Numerosi ...La notizia dell’invasione russa ha sconvolto la comunità ucraina in Italia. Il racconto di una 31enne che nel Paese ha tutta la sua famiglia. E di una 28enne a Mosca: “Nessuno vuole questo attacco” ...