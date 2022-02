Probabili formazioni Milan-Udinese: ventisettesima giornata Serie A 2021/2022 (Di giovedì 24 febbraio 2022) Le Probabili formazioni di Milan-Udinese, match della ventiseiesima giornata di Serie A 2021/2022. Grande attesa per questa sfida con le due squadre a caccia dei tre punti a San Siro. Si gioca alle 18:45 di venerdì 25 febbraio e la partita potrà essere seguita in diretta esclusiva su Dazn mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. Milan – Da valutare Ibrahimovic, ma Giroud è pronto. Spazio a Messias, B. Diaz e Leao alle sue spalle. Kessie in mediana, squalificato Bennacer. Udinese – Cioffi spera di recuperare Nuytinck e Udogie (più probabile). Beto e Deulofeu invece gli intoccabili sulle fasce. Torna Pereyra dal 1?. Le Probabili ... Leggi su sportface (Di giovedì 24 febbraio 2022) Ledi, match della ventiseiesimadi. Grande attesa per questa sfida con le due squadre a caccia dei tre punti a San Siro. Si gioca alle 18:45 di venerdì 25 febbraio e la partita potrà essere seguita in diretta esclusiva su Dazn mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale.– Da valutare Ibrahimovic, ma Giroud è pronto. Spazio a Messias, B. Diaz e Leao alle sue spalle. Kessie in mediana, squalificato Bennacer.– Cioffi spera di recuperare Nuytinck e Udogie (più probabile). Beto e Deulofeu invece gli intoccabili sulle fasce. Torna Pereyra dal 1?. Le...

