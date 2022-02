“Perché mio figlio ripete sempre le ultime sillabe delle parole?” (Di giovedì 24 febbraio 2022) Salve dottoressa, mio figlio ha 5 anni e ultimamente, quando parla, ripete spessissimo le ultime sillabe della parola che sta dicendo. Ad esempio, per dire andiamo all’asilo dice “andiamo all’asilo-lo” e così via. Pensa che ci sia qualcosa che non va? Lui non sembra neanche accorgersene, tanto che nega il fatto. Cosa dovrei fare? La ringrazio per la risposta. L'articolo proviene da GravidanzaOnLine. Leggi su gravidanzaonline (Di giovedì 24 febbraio 2022) Salve dottoressa, mioha 5 anni e ultimamente, quando parla,spessissimo ledella parola che sta dicendo. Ad esempio, per dire andiamo all’asilo dice “andiamo all’asilo-lo” e così via. Pensa che ci sia qualcosa che non va? Lui non sembra neanche accorgersene, tanto che nega il fatto. Cosa dovrei fare? La ringrazio per la risposta. L'articolo proviene da GravidanzaOnLine.

Advertising

CottarelliCPI : Il mio primo ricordo: bombardieri che decollano in TV in bianco e nero durante la crisi di Cuba del 1962. Ora, 60 a… - SimoneAlliva : Sul Corriere c'è Susanna Tamaro che si rivolge a Draghi perché non ha potuto comprare i francobolli durante la sua… - lucianonobili : 'Bene il governo Draghi sui #balneari. Basta prese in giro: serve un censimento serio perché ci sono situazioni mol… - cippiriddu : Mio padre ha trovato il telecomando. Qualcuno ci aveva preso: era in casa incastrato nel divano, non nella mia stan… - yuushishoto : Io: che bello oggi posso svegliarmi più tardi tanto non devo più studiare dieci ore al giorno Il mio cervello: e i… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché mio Pierpaolo Spollon: "Sul set di 'Doc' (e non solo) ne combino di tutti i colori" Nel mio caso ho visto un netto miglioramento, ma a volte non mi trattengo. Tanto che per la prima volta il regista Giacomo Martelli mi ha sgridato perché un'attrice si sentiva in difficoltà per ...

Anita Caprioli e il suo nuovo film: 'Io sono Vera'. 'Il mio modello? Monica Vitti' Lei ci riesce facilmente? 'Alla fine è la strada più facile, perché è impossibile capire tutto e avere il controllo su tutto. Questo periodo storico, poi, ha impresso nero su bianco la nostra ...

Salvini: 'Luca Morisi? Sta bene. Massacrato perché lavorava con me' Tiscali.it Nelcaso ho visto un netto miglioramento, ma a volte non mi trattengo. Tanto che per la prima volta il regista Giacomo Martelli mi ha sgridatoun'attrice si sentiva in difficoltà per ...Lei ci riesce facilmente? 'Alla fine è la strada più facile,è impossibile capire tutto e avere il controllo su tutto. Questo periodo storico, poi, ha impresso nero su bianco la nostra ...