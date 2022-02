Monica Vitti | la biografia aggiornata arriva in libreria

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Torna nelle librerie, lascritta da Cristina Borsatti e dedicata a, in una riedizionecon un ricco apparato fotografico e con l'aggiunta di nuovi contenuti. Torna nelle librerie, lascritta da Cristina Borsatti e dedicata all'iconica attrice, in una riedizioneedita da Giunti Editore, con una nuova veste grafica, un ricco apparato fotografico e con l'aggiunta di nuovi contenuti. Scritta nel 2005, con la complicità die il contributo di alcuni grandi registi che hanno lavorato con lei, lariannoda tutti i fili di una vita e di una carriera che ha attraversato mezzo ...

E anche Scusa se è poco di Marco Vicario, sorta di seguito ideale del Tango della gelosia (un movie-movie a episodi separati ancora basato su due commedie di De Benedetti dove Monica Vitti torna a ...