Milan-Udinese, Pioli in conferenza stampa: “A Salerno poca lucidità, domani mi aspetto tanto” (Di giovedì 24 febbraio 2022) Stefano Pioli, tecnico del Milan, è intervenuto nella consueta conferenza stampa alla viglia di Milan-Udinese, valevole per la 27ª giornata della Serie A 2021/2022. L’allenatore dei rossoneri ha toccato davvero tanti temi in una conferenza durata più del previsto. Dalla situazione della squadra ai giocatori, passando per alcune curiosità legate alla stagione in corso. Di seguito le sue parole. Sul momento della squadra: “La squadra sta bene. Veniamo da una prestazione in cui sono stati commessi degli errori e abbiamo lavorato per essere più solidi nella partita contro l’Udinese. L’ultima partita l’abbiamo giocata con troppa frenesia, come se mancassero sempre 5 minuti dalla fine. Dobbiamo imparare a gestire il piano che prepariamo all’inizio del ... Leggi su sportface (Di giovedì 24 febbraio 2022) Stefano, tecnico del, è intervenuto nella consuetaalla viglia di, valevole per la 27ª giornata della Serie A 2021/2022. L’allenatore dei rossoneri ha toccato davvero tanti temi in unadurata più del previsto. Dalla situazione della squadra ai giocatori, passando per alcune curiosità legate alla stagione in corso. Di seguito le sue parole. Sul momento della squadra: “La squadra sta bene. Veniamo da una prestazione in cui sono stati commessi degli errori e abbiamo lavorato per essere più solidi nella partita contro l’. L’ultima partita l’abbiamo giocata con troppa frenesia, come se mancassero sempre 5 minuti dalla fine. Dobbiamo imparare a gestire il piano che prepariamo all’inizio del ...

