Manfredi-baretti uno a zero: il Tar non sospende l'ordinanza per la movida. Ma, sulla Napoli by night, il sindaco è a caccia di consigli (Di giovedì 24 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Manfredi-gestori dei baretti uno a zero: il Tar della Campania ha respinto il ricorso presentato dai commercianti contro l'ordinanza sindacale che regolamenta la movida cittadina a Napoli. Con la decisione di oggi, la Quinta sezione del Tribunale amministrativo campano non ha dunque accolto la richiesta di sospensiva del provvedimento redatto da Palazzo San Giacomo in attesa dell'udienza collegiale fissata per il 22 marzo. l'ordinanza è entrata in vigore lo scorso 17 febbraio ed ha valore per i prossimi quattro mesi: in pratica, oltre ad aumentare i controlli nelle zone maggiormente frequentate dai giovani, costringe gli esercenti ad una chiusura anticipata all'1 dalla domenica al giovedì e alle 2 il venerdì e il ...

