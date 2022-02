“Li odio” Elettra Lamborghini furiosa | la cantante perde la testa

Leggi su youmovies

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.ha vissuto una giornata all’insegna della sfortuna. Il suo sfogo su Instagram non passa inosservato: cosa è successo?è una donna sincera e schietta, una che non le manda a dire e che prende la vita con grande ironia, un’arma efficace per affrontare anche i piccoli o grandi problemi quotidiani. In queste