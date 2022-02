Juventus, Consiglio di Amministrazione approva risultati primo semestre: perdita consolidata di 119 milioni (Di giovedì 24 febbraio 2022) Sono stati approvati dal Consiglio di Amministrazione della Juventus i risultati contabili al primo semestre 2021/2022, che chiude con una perdita consolidata di 119 milioni di euro, in moderato incremento rispetto alla perdita di 113,7 milioni del primo semestre dell’esercizio precedente. “Nel dettaglio, l’incremento della perdita è imputabile a minori ricavi per € 35,2 milioni, correlati soprattutto a minori proventi per diritti radiotelevisivi (€ 38,8 milioni)– si legge nel comunicato ufficiale – Tale voce beneficiava nel primo semestre dell’esercizio precedente ... Leggi su sportface (Di giovedì 24 febbraio 2022) Sono statiti daldidellacontabili al2021/2022, che chiude con unadi 119di euro, in moderato incremento rispetto alladi 113,7deldell’esercizio precedente. “Nel dettaglio, l’incremento dellaè imputabile a minori ricavi per € 35,2, correlati soprattutto a minori proventi per diritti radiotelevisivi (€ 38,8)– si legge nel comunicato ufficiale – Tale voce beneficiava neldell’esercizio precedente ...

