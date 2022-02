Il raggelante discorso di Putin | “Operazione militare in Ucraina” Il video

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Ildi: “in” Roma, 24 feb. (askanews) – Minaccioso,, ilcon cui il presidente russo Vladimirprima dell’alba ha annunciato l’avvio di una “” ine conseguenze inimmaginabili per chi cercasse di fermarla: “Ho preso la decisione di un’. Chiunque cerchi di interferire con noi, e peggio di creare minacce per il nostro paese, il nostro popolo, deve sapere che la risposta della Russia sarà immediata e vi porterà a conseguenze come non le avete mai sperimentate nella storia”. “Cari compagni, i vostri padri, nonni e antenati non hanno ...

Roma, 24 feb. (askanews) - Minaccioso, raggelante, il discorso con cui il presidente russo Vladimir Putin prima dell'alba ha annunciato l'avvio di una "operazione militare" in Ucraina e conseguenze inimmaginabili per chi cercasse di fermarla: "Ho preso la decisione di un'operazione militare speciale. Chiunque cerchi di interferire con noi, e peggio di creare minacce per il nostro paese, il nostro popolo, deve sapere che la risposta della Russia sarà immediata e vi porterà a conseguenze come non le avete mai sperimentate nella storia".