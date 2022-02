Il giornalista della CNN costretto a indossare il giubbotto antiproiettile in diretta durante le esplosioni a Kiev | VIDEO (Di giovedì 24 febbraio 2022) Era collegato in diretta, nel cuore della notte ucraina per raccontare l’escalation militare annunciata da Vladimir Putin. Poi le prime esplosioni anche a Kiev e la “corsa” – davanti alle telecamere – a indossare quell’equipaggiamento di sicurezza con su impresso il marchio “press”, per distinguere un cronista da un militare. Così Matthew Chance, giornalista della CNN, ha reagito ai primi segnali di guerra nella capitale ucraina. Davanti alle telecamere che stavano trasmettendo il suo racconto. This is the moment when senior international correspondent Matthew Chance, a 21-year veteran of CNN, donned his flak jacket and helmet live on the air pic.twitter.com/sbj5Fao5uJ — Brian Stelter (@brianstelter) February 24, 2022 esplosioni ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 24 febbraio 2022) Era collegato in, nel cuorenotte ucraina per raccontare l’escalation militare annunciata da Vladimir Putin. Poi le primeanche ae la “corsa” – davanti alle telecamere – aquell’equipaggiamento di sicurezza con su impresso il marchio “press”, per distinguere un cronista da un militare. Così Matthew Chance,CNN, ha reagito ai primi segnali di guerra nella capitale ucraina. Davanti alle telecamere che stavano trasmettendo il suo racconto. This is the moment when senior international correspondent Matthew Chance, a 21-year veteran of CNN, donned his flak jacket and helmet live on the air pic.twitter.com/sbj5Fao5uJ — Brian Stelter (@brianstelter) February 24, 2022...

