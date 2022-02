Guerra Ucraina - Russia: borse a picco, prezzo gas e petrolio alle stelle, oro ai massimi da oltre un anno (Di giovedì 24 febbraio 2022) Paura sui mercati internazionali dopo l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia . Mentre la Borsa di Mosca sospende tutti gli scambi, i future sui listini di Wall Street sono in forte calo, ... Leggi su leggo (Di giovedì 24 febbraio 2022) Paura sui mercati internazionali dopo l'invasione dell'da parte della. Mentre la Borsa di Mosca sospende tutti gli scambi, i future sui listini di Wall Street sono in forte calo, ...

Advertising

Pontifex_it : Vorrei appellarmi a quanti hanno responsabilità politiche perché facciano un serio esame di coscienza davanti a Dio… - TgLa7 : ??UCRAINA??Quando a Mosca erano quasi le 6, Putin ha annunciato in tv l'attacco russo! Poco dopo sono iniziate forti… - chetempochefa : La Russia ha iniziato l’invasione dell’Ucraina. Putin: 'Chiunque tenti di crearci ostacoli e interferire sappia che… - marco_cesario : È guerra: la #Russia attacca #Ucraina da #Bielorussia e #Crimea e dai cieli, esposioni a #Kiev, esercito russo entr… - rirismemories : RT @troppo_stanca: 'la storia si studia per imparare dagli errori e non commetterli in futuro' 24 febbraio 2022: scoppia la guerra in Ucra… -