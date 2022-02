Guerra in Ucraina, stasera preghiera al Santuario di Pompei (Di giovedì 24 febbraio 2022) Questa sera, dinanzi alla facciata del Santuario di Pompei dedicata alla Pace universale, si terrà un momento di preghiera per l’Ucraina. Lo annuncia don Ivan Licinio, vice rettore del Santuario, responsabile del servizio per la Pastorale giovanile della Prelatura di Pompei: “Questa sera ci incontreremo, credenti e non, con le candele accese per chiedere che termini subito la follia della Guerra”. L’appuntamento è alle 20 in piazza Bartolo Longo. L’invito è a portare una candela e a condividere l’iniziativa. “Con la pace – dice don Ivan – vincono tutti, con la Guerra perdiamo tutto”. Lo stesso sacerdote, in un post dal titolo ‘La follia della Guerra’, ha rilanciato l’invito di Papa Francesco a digiunare per la pace il prossimo 2 marzo. ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 24 febbraio 2022) Questa sera, dinanzi alla facciata deldidedicata alla Pace universale, si terrà un momento diper l’. Lo annuncia don Ivan Licinio, vice rettore del, responsabile del servizio per la Pastorale giovanile della Prelatura di: “Questa sera ci incontreremo, credenti e non, con le candele accese per chiedere che termini subito la follia della”. L’appuntamento è alle 20 in piazza Bartolo Longo. L’invito è a portare una candela e a condividere l’iniziativa. “Con la pace – dice don Ivan – vincono tutti, con laperdiamo tutto”. Lo stesso sacerdote, in un post dal titolo ‘La follia della’, ha rilanciato l’invito di Papa Francesco a digiunare per la pace il prossimo 2 marzo. ...

