“È terribile, non è giusto”. Antonella Clerici sconvolta in diretta dopo gli ultimi fatti (Di giovedì 24 febbraio 2022) Puntata di ‘È sempre mezzogiorno’ complicatissima per Antonella Clerici. La conduttrice televisiva ha avuto non poche difficoltà a iniziare la trasmissione con la sua solita grinta e spensieratezza nella giornata di giovedì 24 febbraio, visto che erano arrivate prima delle notizie terribili. Già sui social network aveva manifestato tutta la sua preoccupazione, ma poi ha approfittato dell’appuntamento in diretta per rivolgersi direttamente ai telespettatori ed esprimere il suo triste pensiero. Circa una settimana fa Antonella Clerici aveva riferito di un incidente occorso al sommelier Andrea Amadei: “Non lo vediamo da tre settimane e sono sempre abituata a dire cosa succede nella nostra famiglia. Lui è caduto, andando a sciare”. E il diretto interessato aveva aggiunto: “Sono stato ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 24 febbraio 2022) Puntata di ‘È sempre mezzogiorno’ complicatissima per. La conduttrice televisiva ha avuto non poche difficoltà a iniziare la trasmissione con la sua solita grinta e spensieratezza nella giornata di giovedì 24 febbraio, visto che erano arrivate prima delle notizie terribili. Già sui social network aveva manifestato tutta la sua preoccupazione, ma poi ha approfittato dell’appuntamento inper rivolgersimente ai telespettatori ed esprimere il suo triste pensiero. Circa una settimana faaveva riferito di un incidente occorso al sommelier Andrea Amadei: “Non lo vediamo da tre settimane e sono sempre abituata a dire cosa succede nella nostra famiglia. Lui è caduto, andando a sciare”. E il diretto interessato aveva aggiunto: “Sono stato ...

