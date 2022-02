Dopo l’errore della tua vita arriverà l’amore della tua vita

Leggi su dilei

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Parlare di amore è sempre difficile, complicato e a volte persino spietato. Lo è perché farlo ci rende vulnerabili. Lo è perché in un mondo in cui ci è richiesto di farci vedere forti e indipendenti, delle guerriere dall’animo nobile e ribelle, sembra non esserci più spazio per, non per quello vero e concreto, per quello puro e reciproco, per quello che sa resistere alle tempesta e cammina verso il sole. Al contrario, invece, si insinua dentro di noi un altro sentimento che spesso viene confuso con, perché molto gli somiglia. È quello disperato, alla continua ricerca di braccia tra le quali scaldarsi, di labbra nelle quali tornare a vivere, di menzogne per riuscire a sopravvivere. E il mondo di amori così ne è pieno. Sono tormentati e vivono all’ombra delle cose belle che pensiamo di aver perso per sempre, che pensiamo di non meritare. ...