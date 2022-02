Delitti e misfatti di un dittatore che ha trasformato la Russia nel suo show personale

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Vladimir Putin è seduto alla sua scrivania in una sala enorme, di fronte a lui, a diversi metri di distanza, ci sono ministri, consiglieri, rappresentanti dei servizi segreti. Putin parla risoluto e interroga, gli altri balbettano, tremano, sembra che non sappiano cosa rispondere. Anche un falco come Sergey Naryshkin, direttore dei servizi d’intelligence esterni, sembra in preda al terrore. Un senso di impotenza da parte di tutti meno uno. ?????????? ?????.????? ??? ???????? ????? ??? ?? ?????? ? ?????? ?????, ?????? ?? ?????? ??????.(???????? ????) pic.twitter.com/BL0PyXgOov — ????. ?????????????? (@prof preobr) February 21, 2022 Il Consiglio di sicurezza della Federazione russa restituisce l’immagine di unacostruita, rappresentata, guidata solo e unicamente da Vladimir Putin. «Il capo del Cremlino usa questi momenti, che dovrebbero essere riservati, anche ...