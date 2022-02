Covid oggi Abruzzo, 1.328 contagi: bollettino 24 febbraio (Di giovedì 24 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 1.328 i contagi da coronavirus in Abruzzo oggi, 24 febbraio 2022, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione. Registrati altri 5 morti. I nuovi casi (di età compresa tra 3 mesi e 96 anni) portano il totale dall’inizio dell’emergenza – al netto dei riallineamenti – a 25.9705. Dei positivi odierni, 916 sono stati identificati attraverso test antigenico rapido. Registrati altri 710 guariti rispetto a ieri. Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 69.774 (+613 rispetto a ieri). Sono 416 i pazienti (-1 rispetto a ieri) ricoverati in ospedale in area medica; 14 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 69.344 positivi (+614 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. ... Leggi su italiasera (Di giovedì 24 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 1.328 ida coronavirus in, 242022, secondo numeri e datideldella regione. Registrati altri 5 morti. I nuovi casi (di età compresa tra 3 mesi e 96 anni) portano il totale dall’inizio dell’emergenza – al netto dei riallineamenti – a 25.9705. Dei positivi odierni, 916 sono stati identificati attraverso test antigenico rapido. Registrati altri 710 guariti rispetto a ieri. Gli attualmente positivi insono 69.774 (+613 rispetto a ieri). Sono 416 i pazienti (-1 rispetto a ieri) ricoverati in ospedale in area medica; 14 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 69.344 positivi (+614 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. ...

