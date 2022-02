Conte: "Situazione frustante, forse non sono così bravo..." (Di giovedì 24 febbraio 2022) Il tecnico del Tottenham, Antonio Conte, ha commentato in conferenza la sconfitta esterna contro il Burnley Leggi su video.gazzetta (Di giovedì 24 febbraio 2022) Il tecnico del Tottenham, Antonio, ha commentato in conferenza la sconfitta esterna contro il Burnley

Advertising

filippoASR1927 : RT @g_iallorossi: TOTTENHAM, ANCHE CONTE FA FLOP La furia dell'allenatore dopo il ko con il Burnley: 'Cambiano gli allenatori, ma non i ri… - g_iallorossi : TOTTENHAM, ANCHE CONTE FA FLOP La furia dell'allenatore dopo il ko con il Burnley: 'Cambiano gli allenatori, ma no… - ultimora_pol : #Ucraina #Russia Giuseppe #Conte: 'Ferma condanna per l’attacco russo che precipita la situazione e allontana ogni… - napolista : Conte si autoesonera, ricorda Lippi all’Inter: «Il Tottenham faccia una valutazione su di me» Il Tottenham ko col… - elisabettap38 : RT @agnello_sabrina: @ottobrerosa @pdnetwork Quando mi sono trovata esattamente nella tua situazione, io ho votato per i 5S.Mi ci sono rico… -