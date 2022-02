Consiglio Supremo di Difesa Mattarella | “Italia condanna invasione russa”

Advertising

Quirinale : Il Presidente #Mattarella ha convocato il Consiglio Supremo di #Difesa al palazzo del #Quirinale per oggi 24 febbraio alle ore 16.30 - Quirinale : Il Presidente #Mattarella ha presieduto il Consiglio Supremo di #Difesa, il comunicato: - MediasetTgcom24 : Mattarella convoca consiglio supremo difesa #russia #guerra #ucraina #putin #usa #kiev #missili… - Miti_Vigliero : Ucraina: Consiglio Supremo Difesa, Italia chiede immediata cessazione ostilita' (RCO) @sole24ore - ddgiusto : RT @MarcoNoel19: Mattarella convoca il Consiglio Supremo di Difesa. Così, senza nemmeno sentire gli esperti di strategia bellica su Twitte… -

Ultime Notizie dalla rete : Consiglio Supremo

Nel pomeriggio, alle 16,30, il presidente Sergio Mattarella ha convocato in via straordinaria ildi difesa . Ne fanno parte oltre al presidente e al premier i ministri di Difesa, ...AGI/Vista - Mattarella convoca ildi Difesa dopo l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Le immagini. / QuirinaleIl Consiglio Supremo di Difesa, riunitosi nella giornata di oggi su convocazione del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, "esprime la più ferma condanna per l'ingiustificabile aggresione ...Intanto, in Italia, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha parlato al Consiglio Supremo della difesa. Anche le alte cariche religiose si sono espresse sul conflitto, con qualche ...