C'è il Barcellona, a Napoli torna finalmente il tutto esaurito: 41mila spettatori

Stavolta il pubblico di Napoli si è risvegliato. Protagonista solo negli indici di lamentosità, per la sfida di Europa League ha invece deciso di tornare a svolgere quell'ormai dimenticato ruolo di sostenere la squadra. E questa sera, per Napoli-Barcellona, il botteghino registra un inconsueto "tutto esaurito". Tutto esaurito condizionato, visto che la capienza è del 75% ma sono stati venduti tutti i biglietti messi in vendita: 41.044. 

Come scrive Antonio Giordano sul Corriere dello Sport: Se si cerca, adesso, una madre di tutte le partite, Napoli-Barcellona è la candidata ideale per prendersi quel ruolo: c'è dentro questa ora e mezza (se non serviranno i supplementari) la sintesi di due storie che si intrecciano.

