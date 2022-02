Calcio: Cagliari. Obert rinnova sino al 2026 (Di giovedì 24 febbraio 2022) Il difensore slovacco, classe 2002, ha esordito in Serie A il 24 ottobre 2021 Cagliari - Il Cagliari ha reso noto "il rinnovo contrattuale del calciatore Adam Obert", che si lega al club sardo sino al ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 24 febbraio 2022) Il difensore slovacco, classe 2002, ha esordito in Serie A il 24 ottobre 2021- Ilha reso noto "il rinnovo contrattuale del calciatore Adam", che si lega al club sardoal ...

Advertising

Giornaleditalia : #italpresssport Calcio: Cagliari. Obert rinnova sino al 2026 - DiMarzio : .@CagliariCalcio, ufficiale il #rinnovo di contratto per il 19enne Adam #Obert: l'annuncio video - Ca5Anteprima : Calcio a 5 Anteprima - #SerieA2, Coppa Italia: impresona Hellas a Cagliari, cinquina Gisinti, il GPA Mestre elimina… - AnnaGigante7 : RT @PressOfficeSiap: #Cagliari #Napoli ieri ancora scontri e feriti (7 agenti @poliziadistato) per una partita di calcio. Il #Siap lo ripet… - Salvato95551627 : RT @cn1926it: #Fedele: '#NapoliBarcellona? Guai a non sognare” @enrfedele -