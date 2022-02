Calcio: a rischio la finale di Champions League in quel di San Pietroburgo, l’UEFA si riunisce (Di giovedì 24 febbraio 2022) Le conseguenze dell’attacco della Russia all’Ucraina sono già tantissime, ma le si vedranno sicuramente ancor di più con il passare dei giorni. Anche lo sport è stato già colpito, con lo stop al campionato di Calcio ucraino (e ovviamente a tutte le altre competizioni). Al momento non ci sono stop a livello internazionale, con “tutte le partite previste per oggi sono confermate come da calendario”. Dunque Zenit San Pietroburgo in campo in Europa League a Siviglia contro il Betis. L’attacco della Russia blocca il campionato in Ucraina. Roberto De Zerbi: “Potevamo tornare a casa, ma abbiamo aspettato” Domani però è previsto alle 10.00 un esecutivo UEFA per discutere la possibilità di cambiare la sede della finale di Champions League. La manifestazione è prevista a San ... Leggi su oasport (Di giovedì 24 febbraio 2022) Le conseguenze dell’attacco della Russia all’Ucraina sono già tantissime, ma le si vedranno sicuramente ancor di più con il passare dei giorni. Anche lo sport è stato già colpito, con lo stop al campionato diucraino (e ovviamente a tutte le altre competizioni). Al momento non ci sono stop a livello internazionale, con “tutte le partite previste per oggi sono confermate come da calendario”. Dunque Zenit Sanin campo in Europaa Siviglia contro il Betis. L’attacco della Russia blocca il campionato in Ucraina. Roberto De Zerbi: “Potevamo tornare a casa, ma abbiamo aspettato” Domani però è previsto alle 10.00 un esecutivo UEFA per discutere la possibilità di cambiare la sede delladi. La manifestazione è prevista a San ...

Advertising

Gazzetta_it : Il pitbull di Theo scappa e sbrana un cagnolino: il difensore a rischio denuncia #Milan - FrancescoBlotto : #Plusvalenze nel #calcio, chiusa l’indagine della #Figc: undici club a rischio deferimento - sportli26181512 : Milan, pericoli diffidati contro l'Udinese: in tre rischiano di saltare Napoli: #TheoHernandez, Romagnoli e… - CORNERNEWS24 : #Calcio - Ucraina: finale Champions a rischio, esecutivo Uefa d'urgenza Ceferin convoca riunione per domattina, confermati match stasera - ildenaro_it : #Guerra in #Ucraina, #calcio in #Europa non si #ferma: #Zenit in #Spagna. A #rischio solo la #finale… -