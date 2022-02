Albano | commosso dal gesto della figlia | Jasmine non l’aveva mai fatto prima

Leggi su altranotizia

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Ladiha una dote innata per la musica, ereditata da suo padre, e ha appena dedicato al cantante di Cellino San Marco undavvero inaspettato, che lo ha. È stata una grande emozione per il cantautore pugliese scoprire la sorpresa diCarrisi. Ecco cosa haper lui la giovanissima cantante.Carrisi-AltranotiziaSi tratta di unchefinora non aveva ancora maiperda sua, lacheha avuto con Loredana Lecciso, ha nel ...