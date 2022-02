AEW | Dynamite si riprende negli ascolti dopo la scorsa settimana

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Lanotte è andata in onda la puntata di AEWsu TBS, questalo show ha fatto registrare un totale di 1.010.000 spettatori e un rating di 0.40 nella fascia demografica 18-49. Questi numeri per quanto riguarda glisono una buona notizia per. Si torna sul milione Infatti glifatti registrare questasono ben superiori rispetto a quelli dellaprecedente che, ricordiamo, erano stati i peggiori fatti registrare dallo show da dicembre. Per la puntata dellanotte si parla di un incremento di quasi 200.000 mila spettatori rispetto a, tornando sul milione.

Continua infatti ad allargarsi il roster dellagrazie a due grandi debutti avvenuti nella puntata di questa settimana di: ecco di chi si tratta. Due grandi debutti aIl primo ...... i due si affronteranno, per la prima volta in assoluto, nella prossima puntata diin ... L'Women's Champion Britt Baker è salita sul ring per prendersi gioco del pubblico di Cleveland e ...