Adolescente con bisogni speciali visita la tomba della mamma per dirle: “Ce l’ho fatta, mi sono diplomato” (Di giovedì 24 febbraio 2022) Il diploma è un grande traguardo nella vita di tutti i giovani. È un momento per festeggiare e una possibilità per i genitori di far capire ai loro figli quanto siano orgogliosi di loro. Ma un Adolescente non poteva festeggiare quel grande traguardo con un abbraccio e tante belle parole da parte dei suoi genitori, perciò ha fatto qualcosa di molto speciale per l’occasione. YouTubeL’Adolescente proveniente dagli Stati Uniti è un ragazzo con bisogni speciali. Non solo è riuscito ad affrontare il suo percorso scolastico fino al diploma, ma lo ha anche fatto senza l’amore incondizionato e il sostegno di sua madre, che purtroppo è morta nel 2010. Per essere sicuro di includere anche sua madre in quella grande occasione, si è vestito di tutto punto ed ha fatto visita alla sua tomba ... Leggi su it.newsner (Di giovedì 24 febbraio 2022) Il diploma è un grande traguardo nella vita di tutti i giovani. È un momento per festeggiare e una possibilità per i genitori di far capire ai loro figli quanto siano orgogliosi di loro. Ma unnon poteva festeggiare quel grande traguardo con un abbraccio e tante belle parole da parte dei suoi genitori, perciò ha fatto qualcosa di molto speciale per l’occasione. YouTubeL’proveniente dagli Stati Uniti è un ragazzo con. Non solo è riuscito ad affrontare il suo percorso scolastico fino al diploma, ma lo ha anche fatto senza l’amore incondizionato e il sostegno di sua madre, che purtroppo è morta nel 2010. Per essere sicuro di includere anche sua madre in quella grande occasione, si è vestito di tutto punto ed ha fattoalla sua...

Advertising

MarcoRCapelli : Io direi solo questo, prima di vaccinare i vostri figli, mettetevi in contatto con una famiglia che ha avuto un ado… - germanodefrance : RT @valy_s: “Viaggi vuoti in giro per i Paesi ad assaggiare piatti esotici ai ricevimenti di gala” E, aggiungiamo noi, a postare video sui… - bragia76 : @patriziaandreoz Anche i genitori. Quello con la tua nera non mi sembra tanto bambino, più o meno adolescente. - Skq7qZ : @Selh01 ??????????invidia per cosa per un 40 enne adolescente senza balle e una cozza disperata che fa la pedicure\zerbi… - AndreaSandrini8 : E sono un rapper con il sogno adolescente che risplende Nei momenti amari RIP Primo ?? -