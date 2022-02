VIDEO | CONFERENZA STAMPA COMPLETA DI SPALLETTI E DI LORENZO ALLA VIGILIA DI NAPOLI-BARCELLONA (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Live dal Konami Training Center di Castel Volturno la CONFERENZA STAMPA di Luciano SPALLETTI e Giovanni Di LORENZO ALLA VIGILIA di NAPOLI-BARCELLONA. #SPALLETTI #diLORENZO #CONFERENZASTAMPA #sscNAPOLI #NAPOLI #calcioNAPOLI #forzaNAPOLI #NAPOLIcalcio #NAPOLIBARCELLONA #europaleague #BARCELLONA ISCRIVITI AL CANALE: https://bit.ly/2RuoVkh IL NOSTRO SITO: https://ift.tt/TkGP6oK » Twitch: http://bit.ly/3omqv2h » Facebook: http://bit.ly/33H7ZKe » Instagram: https://bit.ly/3iwyOa5 » Twitter: https://bit.ly/3iy6O5I Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Live dal Konami Training Center di Castel Volturno ladi Lucianoe Giovanni Didi. ##di#ssc#calcio#forzacalcio ##europaleague #ISCRIVITI AL CANALE: https://bit.ly/2RuoVkh IL NOSTRO SITO: https://ift.tt/TkGP6oK » Twitch: http://bit.ly/3omqv2h » Facebook: http://bit.ly/33H7ZKe » Instagram: https://bit.ly/3iwyOa5 » Twitter: https://bit.ly/3iy6O5I

Advertising

juventusfc : Questa è l'ultima risposta del Mister. Continuate a seguire la vigilia di #VillarealJuve sui nostri canali ?? Qui ??… - Antonella_Soldo : Oggi tutti i giornali titolano Amato-show, ma noi dal Presidente non ci aspettiamo uno show ma garanzia di terzietà… - allgoalsnapoli : VIDEO - Spalletti in conferenza: 'Chi lotta può perdere, chi non lotta ha già perso. Insigne titolare, non c'è temp… - allgoalsnapoli : VIDEO - Di Lorenzo in conferenza: 'Finalmente ritroviamo il pubblico, dietro siamo pronti agli uno contro uno!'… - NapoliCM : ???? Napoli Barcellona conferenza Spalletti: 'Non so quando rientra Lozano, Meret titolare in Europa' | DIRETTA VIDEO… -