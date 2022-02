Trump ora rompe il silenzio: "Vi dico perché Putin è un genio" (Di mercoledì 23 febbraio 2022) L'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha definito un genio il presidente russo Vladimir Putin per come si sta comportando in Ucraina. Inoltre, ha affermato che con lui tutto ciò non sarebbe accaduto Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 23 febbraio 2022) L'ex presidente degli Stati Uniti Donaldha definito unil presidente russo Vladimirper come si sta comportando in Ucraina. Inoltre, ha affermato che con lui tutto ciò non sarebbe accaduto

