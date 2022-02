Sasso | “Studenti senza green pass non posso entrare in palestra | basta discriminazioni”

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) "Mentre gli atleti delle Nazionali azzurre conquistano medaglie in giro per il mondo, ai nostriprivi diviene impedita la frequenza delle lezioni di educazione fisica". L'articolo .

Dunque anche a scuola e su scuolabus, treni, bus, con cui tantisi muovono ogni giorno. In un'intervista a Orizzonte Scuola , il sottosegretario all'Istruzione Rossanoha chiesto la ...... per offrire agliun metodo che sia basato più sulla sperimentazione in classe che sul ... Il GranScience Institute, insieme all'Università dell'Aquila, è coordinatore e organizzatore ..."Niente più quarantene, niente più discriminazioni tra studenti, niente più impazzimenti per le famiglie", ha aggiunto. Secondo il sottosegretario Sasso, "qualche misura precauzionale potrebbe ...Il 31 marzo scade lo stato di emergenza e l'esecutivo non pare intenzionato a prorogarlo: ciò significa un ritorno alla gestione ordinaria della pandemia.