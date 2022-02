Ruby Ter | la difesa chiama a deporre la cantante Cristina Ravot | “Berlusconi acquistò per me una casa da 1 | 7 milioni di euro”

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Silviole regalò unada “1,7di“, perché “lui aiutava sempre quelli che gli stavano attorno”. È il racconto didi Sassari convocata come teste nel processoTer dal legale dell’ex premier, l’avvocato Federico Cecconi. Lasostiene la teoria di “un processo alla generosità” di, come lo ha definito lo stesso Cecconi rispondendo ai cronisti al termine dell’udienza.si era esibita, come ha spiegato lei stessa, in alcune serate, “cene molto eleganti”, a Villa Certosa con Mariano Apicella. Fu lui a presentarla al leader di Forza Italia: fu indicata come una tra le possibili fidanzate dell’allora premier e dopo le esibizioni alle ...

Una "conferma al quadrato" che il filoneè "un processo alla generosità" di Silvio Berlusconi. Questa la sintesi della difesa del leader di Forza Italia delle due deposizioni rese dalla cantante Cristina Ravot e dalla showgirl ...... ho chiesto un finanziamento, so che lui me li darebbe ancora, ma per anni lo ha fatto per questa ingiustizia tributaria che ho subito e tutto è nato quando il mio nome è uscito per il processo, ...Cronaca - Al processo ritorna la famosa espressione di cene eleganti, che poi è la stessa con cui l'ex presidente ha sempre chiamato il bunga bunga. A usarla stavolta è una testimone convocata ...Cristina Ravot lo ha spiegato dettagliatamente in uno dei filoni del processo Ruby Ter: “Silvio Berlusconi mi regalò una casa da 1,7 milioni”. La cantante sarda già partner di Mariano Apicella ha ...