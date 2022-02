Rider aggredito, pene dure anche in appello per maggiorenni: confermati 10 anni di carcere (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – dure condanne, anche in secondo grado, per i due giovani maggiorenni ritenuti responsabili di avere derubato, il 2 gennaio 2021, a Napoli, lo scooter al Rider Gianni Lanciato: la seconda sezione della Corte di appello di Napoli ha confermato i dieci anni di reclusione inflitti Vincenzo Zimbetti e Michele Spinelli dal gup di Napoli Nord al termine di un processo celebrato con il rito abbreviato. Zimbetti e Spinelli sono stati difesi, rispettivamente, dagli avvocati Giovanna Cacciapuoti e Francesco Buonaiuto, e dai colleghi Diego Abate e Carlo Bianco. La sentenza, secondo i legali di Zimbetti, gli avvocati Cacciapuoti e Buonaiuto, “è particolarmente severa e non concede sconto alcuno ai due ragazzi, nonostante la loro giovane età e il ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli –condanne,in secondo grado, per i due giovaniritenuti responsabili di avere derubato, il 2 gennaio 2021, a Napoli, lo scooter alGiLanciato: la seconda sezione della Corte didi Napoli ha confermato i diecidi reclusione inflitti Vincenzo Zimbetti e Michele Spinelli dal gup di Napoli Nord al termine di un processo celebrato con il rito abbreviato. Zimbetti e Spinelli sono stati difesi, rispettivamente, dagli avvocati Giovanna Cacciapuoti e Francesco Buonaiuto, e dai colleghi Diego Abate e Carlo Bianco. La sentenza, secondo i legali di Zimbetti, gli avvocati Cacciapuoti e Buonaiuto, “è particolarmente severa e non concede sconto alcuno ai due ragazzi, nonostante la loro giovane età e il ...

TgrRai : #Napoli, rider aggredito e derubato un anno fa: confermati dieci anni di carcere in appello per due maggiorenni. Il… - anteprima24 : ** #Rider aggredito, pene dure anche in appello per maggiorenni: confermati 10 anni di carcere **… - AntonioSolara : RT @repubblica: Rider aggredito a calci e pugni dal branco: 'Mi hanno circondato in un vivolo e massacrato'. Indagini in corso [di Luca Mon… - SLN_Magazine : Roma, rider aggredito a calci e pugni. Leggi l'articolo cliccando qui ?? - GianvitoPuglies : Rider aggredito da un branco di ragazzi nel centro di Roma -

Ultime Notizie dalla rete : Rider aggredito Rider aggredito: pene dure anche in appello per due maggiorenni Nell'aggressione al rider parteciparono anche dei minorenni: a tre giovani i giudici del Tribunale per i Minori hanno inflitto una condanna molto più mite, 4 anni e 3 mesi mentre per al quarto la ...

Movida, caos e aggressioni a Roma. Orari violati: chiusi 7 locali Dalla stanza d'ospedale ha riferito di essere stato aggredito da una decina di giovani ubriachi, ... Claudio Di Berardino, ha espresso solidarietà al rider: 'Come Regione stiamo lavorando per fare ...

Rider aggredito: pene dure anche in appello per due maggiorenni Agenzia ANSA Rider Gianni aggredito e derubato, pene dure anche in appello per i 2 maggiorenni NAPOLI, 23 FEB – Dure condanne, anche in secondo grado, per i due giovani maggiorenni ritenuti responsabili di avere derubato, il 2 gennaio 2021, a Napoli, lo scooter al rider Gianni Lanciato: la seco ...

Rider aggredito: pene dure anche in appello per due maggiorenni Dure condanne, anche in secondo grado, per i due giovani maggiorenni ritenuti responsabili di avere derubato, il 2 gennaio 2021, a Napoli, lo scooter al rider Gianni Lanciato: la seconda sezione della ...

Nell'aggressione alparteciparono anche dei minorenni: a tre giovani i giudici del Tribunale per i Minori hanno inflitto una condanna molto più mite, 4 anni e 3 mesi mentre per al quarto la ...Dalla stanza d'ospedale ha riferito di essere statoda una decina di giovani ubriachi, ... Claudio Di Berardino, ha espresso solidarietà al: 'Come Regione stiamo lavorando per fare ...NAPOLI, 23 FEB – Dure condanne, anche in secondo grado, per i due giovani maggiorenni ritenuti responsabili di avere derubato, il 2 gennaio 2021, a Napoli, lo scooter al rider Gianni Lanciato: la seco ...Dure condanne, anche in secondo grado, per i due giovani maggiorenni ritenuti responsabili di avere derubato, il 2 gennaio 2021, a Napoli, lo scooter al rider Gianni Lanciato: la seconda sezione della ...