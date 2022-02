Pd e destre salvano Renzi. E mandano i pm del caso Open a processo davanti alla Consulta. Sollevato il conflitto di attribuzione a Palazzo Madama (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Il caso della fondazione Open – in cui il leader di Italia Viva Matteo Renzi è indagato per finanziamento illecito (leggi tutti gli articoli) – finirà davanti alla Corte Costituzionale. Che dovrà dire se la Procura di Firenze ha violato i suoi diritti di parlamentare. L’Aula di Palazzo Madama ha approvato con 167 voti favorevoli la relazione della Giunta delle Immunità che chiede, appunto, di trascinare davanti alla Consulta i pm fiorentini per un conflitto d’attribuzione (leggi l’articolo). Nessuna novità. Open, ok del Senato al conflitto di attribuzione Sollevato da Renzi. Votano No solo M5S e ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Ildella fondazione– in cui il leader di Italia Viva Matteoè indagato per finanziamento illecito (leggi tutti gli articoli) – finiràCorte Costituzionale. Che dovrà dire se la Procura di Firenze ha violato i suoi diritti di parlamentare. L’Aula diha approvato con 167 voti favorevoli la relazione della Giunta delle Immunità che chiede, appunto, di trascinarei pm fiorentini per und’(leggi l’articolo). Nessuna novità., ok del Senato aldida. Votano No solo M5S e ...

